Исполком ФЛГР не выявил нарушений в работе жюри после завала лыжниц на Спартакиаде

Исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не обнаружил нарушений в работе жюри соревнований на Спартакиаде учащихся в Сочи, где во время масс-старта произошёл завал лыжниц, сообщает пресс-служба организации. Сегодня, 14 марта, состоялось заседание исполкома ФЛГР.

«Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования», — говорится в заявлении организации.

Напомним, лыжный масс-старт в рамках Спартакиады учащихся прошёл 8 марта. Во время гонки на одном из участков трассы в Сочи произошёл массовый завал, в котором пострадали спортсменки. Глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что в результате инцидента две лыжницы были доставлены в больницу с травмами. Гонка была остановлена.