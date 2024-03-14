Бородавко — о развитии лыжных гонок в Европе: всё остаётся на прежнем уровне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о развитии вида спорта в Европе. Специалист отметил, что соревнования там остались на прежнем уровне.

«Иногда смотрю в записи повторы каких-то гонок, но не так пристально, как раньше. Меня прежде всего интересовали молодые спортсмены: как они бегут, какие скорости показывают, есть ли какие-то новинки в технике. Но вижу, что всё остаётся примерно на прежнем уровне. Жаль, конечно, что посоревноваться пока не получается», — сказал он в интервью RT.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян и белорусов от международных соревнований в конце 2022 года. Перед сезоном-2023/2024 организация продлила отстранение.

