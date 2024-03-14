Губерниев высказался об отсутствии нарушений в работе жюри на Спартакиаде в Сочи

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии нарушений в работе жюри на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«В рамках красноречивой рубрики «без комментариев» выводы каждый сделает для себя сам. Я уже всё сказал по этой теме», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не обнаружил нарушений в работе жюри соревнований на Спартакиаде учащихся в Сочи, где во время масс-старта произошёл завал лыжниц. Масс-старт в рамках Спартакиады учащихся прошёл 8 марта. Глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что в результате инцидента две лыжницы были доставлены в больницу с травмами. Гонка была остановлена.