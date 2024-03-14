Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Губерниев высказался об отсутствии нарушений в работе жюри на Спартакиаде в Сочи

Губерниев высказался об отсутствии нарушений в работе жюри на Спартакиаде в Сочи
Комментарии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии нарушений в работе жюри на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«В рамках красноречивой рубрики «без комментариев» выводы каждый сделает для себя сам. Я уже всё сказал по этой теме», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не обнаружил нарушений в работе жюри соревнований на Спартакиаде учащихся в Сочи, где во время масс-старта произошёл завал лыжниц. Масс-старт в рамках Спартакиады учащихся прошёл 8 марта. Глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что в результате инцидента две лыжницы были доставлены в больницу с травмами. Гонка была остановлена.

Материалы по теме
Исполком ФЛГР не выявил нарушений в работе жюри после завала лыжниц на Спартакиаде
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android