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Александр Большунов может пропустить первые гонки чемпионата России из-за болезни

Александр Большунов может пропустить первые гонки чемпионата России из-за болезни
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова в преддверии старта Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке. Специалист отметил, что Большунов пока не может полноценно тренироваться из-за болезни и, вероятно, не сможет выступить в первых гонках на предстоящих соревнованиях.

«Болезнь пока не позволяет ему тренироваться, серьёзных улучшений нет. Большунов тренируется в поддерживающем режиме. Не делал и интервальной работы, поскольку у него заложенность носа, осипший голос. Вполне вероятно, что первые гонки будут под вопросом», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 16 по 24 марта в Малиновке (Архангельская область).

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