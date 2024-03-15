Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Устюгов в следующем сезоне планирует выступить в Сахалинском марафоне

Устюгов в следующем сезоне планирует выступить в Сахалинском марафоне
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов во время подготовки в чемпионату России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) рассказал о своих планах на следующий сезон.

«Трасса в Малиновке мне не нравится. В следующем году я хочу зацепить все коммерческие марафоны и принять участие в Сахалинском марафоне. Это пока в планах, и всё может измениться несколько раз», — сообщил Устюгов в своём телеграм-канале.

Ранее Устюгов опроверг слухи о том, что по окончании текущего сезона он планирует завершить профессиональную карьеру.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 16 по 24 марта в Архангельской области. В субботу соревнования стартуют мужскими и женскими спринтерскими гонками свободным стилем.

Материалы по теме
Биатлонист Логинов стал вторым в Сахалинском лыжном марафоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android