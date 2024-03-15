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Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на этапе КМ в Фалуне

Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на этапе КМ в Фалуне
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен на 1,1 секунды опередил пришедшего к финишу вторым финна Лаури Вуоринена.

Замкнул тройку лидеров действующий лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен, который проиграл Клебо 1,4 секунды.

Отметим, что норвежец Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира, пришёл к финишу только шестым, проиграв Клебо минуту и 11,5 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап
Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:56,7.
2. Лаури Вуоринен (Финляндия) — отставание 1,1 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 1,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
15 марта 2024, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:56.7
2
Лаури Вуоринен
Финляндия
+1.2
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4
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