Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на этапе КМ в Фалуне
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен на 1,1 секунды опередил пришедшего к финишу вторым финна Лаури Вуоринена.
Замкнул тройку лидеров действующий лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен, который проиграл Клебо 1,4 секунды.
Отметим, что норвежец Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира, пришёл к финишу только шестым, проиграв Клебо минуту и 11,5 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап
Мужчины. Спринт, классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:56,7.
2. Лаури Вуоринен (Финляндия) — отставание 1,1 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 1,4.
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