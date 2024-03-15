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Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на этапе КМ в Фалуне

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен на 1,1 секунды опередил пришедшего к финишу вторым финна Лаури Вуоринена.

Замкнул тройку лидеров действующий лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен, который проиграл Клебо 1,4 секунды.

Отметим, что норвежец Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира, пришёл к финишу только шестым, проиграв Клебо минуту и 11,5 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап

Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:56,7.

2. Лаури Вуоринен (Финляндия) — отставание 1,1 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 1,4.