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Большунов попал в старт-лист спринта свободным стилем на чемпионате России в Малиновке

Большунов попал в старт-лист спринта свободным стилем на чемпионате России в Малиновке
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовые листы на квалификации спринтерских гонок свободным стилем, которые пройдут завтра, 16 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке.

В соревнованиях примут участие 78 мужчин и 74 женщины. В число участников вошёл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Стартовые листы.

Женщины.

1. Ксения Шорохова
2. Светлана Николаева
3. Ольга Васильева
9. Татьяна Сорина
14. Евгения Крупицкая
16. Анастасия Фалеева
25. Вероника Степанова

Мужчины.

1. Данила Карпасюк
2. Сергей Лушников
3. Глеб Ретивых
16. Александр Терентьев
20. Савелий Коростелёв
22. Александр Большунов
35. Илья Семиков
36. Сергей Ардашев
39. Сергей Устюгов
40. Алексей Червоткин

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