Клебо — о новой системе подсчёта очков: вопрос в том, не слишком ли FIS поторопилась

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, высказался о том, считает ли он справедливой систему подсчёта очков в гонках Кубка мира, введённую Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в 2022 году.

«Ранее очки получали спортсмены, входившие в топ-30 гонки, теперь — в топ-50. Сейчас разница между первым и третьим местом составляет 10 очков рейтинга.

Нет сомнений, что спортсмены вознаграждены за участие и что это было продумано, когда меняли систему. Но вопрос в том, не слишком ли FIS поторопилась.

Мы не думаем, что эта система — 10 из 10. Думаю, все согласятся с тем, что лыжники в тройке лучших должны получать больше очков.

Я не уверен в системе. Посмотрите на Ийво Нисканена, который пропустил множество гонок, потому что он видит, что у него нет шансов. В итоге мы теряем одного из важных профильных лыжников. У меня смешанные чувства», — приводит слова Клебо VG.