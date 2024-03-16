Дарья Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России в Малиновке
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Сегодня, 16 марта, прошла квалификационная гонка среди женщин на спринтерскую дистанцию в рамках Альфа-Банк чемпионата России, который проходит в Малиновке. Лучший результат показала лыжница Дарья Непряева — 3.38,96.
Второе место заняла Мария Истомина, которая отстала от лидера на 1,56 секунды, на третьем месте расположилась Екатерина Мегедь с отставанием в 3,18 секунды.
Стоит отметить, что Анастасия Фалеева сенсационно не прошла квалификацию. Вероника Степанова заняла 17-е место.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
16 марта 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
3:38.96
2
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
+1.56
3
Екатерина Мегедь
Республика Татарстан
+3.18
Четвертьфинальные забеги в женском спринте свободным стилем пройдут сегодня, 16 марта, и начнутся приблизительно в 12:00 по московскому времени.
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