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Лыжницу Невьянцеву на скорой увезли в больницу после падения на ЧР в Малиновке

Лыжницу Невьянцеву на скорой увезли в больницу после падения на ЧР в Малиновке
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Спортсменка юниорской сборной России Виктория Невьянцева упала во время спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России в Малиновке.

Девушку увезли на автомобиле скорой помощи в больницу для того, чтобы сделать рентген.

Фото: телеграм-канал виктории Невьянцевой

Фото: телеграм-канал виктории Невьянцевой

Отметим, что падения на трассе не удалось избежать и лыжнице Полине Антипиной.

Обе спортсменки сошли с дистанции и не смогли завершить гонку.

Напомним, лучший результат показала лыжница Дарья Непряева — 3.38,96. Второе место заняла Мария Истомина, которая отстала от лидера на 1,56 секунды, на третьем месте расположилась Екатерина Мегедь с отставанием в 3,18 секунды.

Лидер спринтерского зачёта Анастасия Фалеева не смогла пройти квалификацию.

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