Вероника Степанова стала чемпионкой России — 2024 в коньковом спринте

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Российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.46,14.

На втором месте расположилась Елизавета Пантрина с отставанием от лидера гонки в 1,53 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+2,45).

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

Вероника Степанова — 3:46.14 Елизавета Пантрина +1,53 Татьяна Сорина +2,45 Дарья Непряева +2,5 Мария Истомина +9,97 Евгения Крупицкая +20,78

Напомним, что чемпионка Спартакиады в спринте и лидер спринтерского зачёта Кубка России Анастасия Фалеева не смогла преодолеть стадию квалификации.

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Завтра, 17 марта, в Малиновке пройдут скиатлоны. Женщины стартуют в 10:00 (мск), мужчины — в 11:30 (мск).