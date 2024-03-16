Вероника Степанова стала чемпионкой России — 2024 в коньковом спринте

Российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.46,14.
На втором месте расположилась Елизавета Пантрина с отставанием от лидера гонки в 1,53 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+2,45).
Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
- Вероника Степанова — 3:46.14
- Елизавета Пантрина +1,53
- Татьяна Сорина +2,45
- Дарья Непряева +2,5
- Мария Истомина +9,97
- Евгения Крупицкая +20,78
Напомним, что чемпионка Спартакиады в спринте и лидер спринтерского зачёта Кубка России Анастасия Фалеева не смогла преодолеть стадию квалификации.
Завтра, 17 марта, в Малиновке пройдут скиатлоны. Женщины стартуют в 10:00 (мск), мужчины — в 11:30 (мск).