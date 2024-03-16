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Чемпионат России, коньковый спринт, женщины: Вероника Степанова стала победителем гонки

Вероника Степанова стала чемпионкой России — 2024 в коньковом спринте
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Российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.46,14.

На втором месте расположилась Елизавета Пантрина с отставанием от лидера гонки в 1,53 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+2,45).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
16 марта 2024, суббота. 13:41 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
3:46.14
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+1.53
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+2.45

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

  1. Вероника Степанова — 3:46.14
  2. Елизавета Пантрина +1,53
  3. Татьяна Сорина +2,45
  4. Дарья Непряева +2,5
  5. Мария Истомина +9,97
  6. Евгения Крупицкая +20,78

Напомним, что чемпионка Спартакиады в спринте и лидер спринтерского зачёта Кубка России Анастасия Фалеева не смогла преодолеть стадию квалификации.

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Завтра, 17 марта, в Малиновке пройдут скиатлоны. Женщины стартуют в 10:00 (мск), мужчины — в 11:30 (мск).

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