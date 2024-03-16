Большунов: ещё вчера думал, что пропущу первые три гонки, но жена и дочь сказали, что надо

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в коньковом спринте на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке.

«Ощущения средние, до конца не выздоровел. Нос не даёт спокойствия. Ещё вчера думал, что первые три гонки пропущу. Спросил у Ани, она говорит – хочу бежать. У Евы тоже спросил – она ручками показала, что нужно бежать. Раз девчонки сказали, значит, надо.

Нужно было подстроиться к трассе, к снегу, палки проваливались. Чемпионат России стартовал, значит, у меня первая победа. Серёга вот сказал, чтобы мы делились, но сам в прошлом сезоне делиться не стал», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Александр Большунов преодолел дистанцию за 3.13,49. Вторым финишировал 24-летний Иван Горбунов. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.