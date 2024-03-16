Устюгов: даже со своим лучшим самочувствием и подготовкой я проигрываю Большунову

Чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал завоевание бронзы в коньковом спринте на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке.

«Всем бы такое самочувствие, как у Александра сегодня. Даже со своим лучшим самочувствием и целенаправленной подготовкой к чемпионату России я проигрываю Большунову. Это немного грустно. Трасса реально сложная, палки проваливались, я видел, как у Большунова по правой стороне лапки проваливались, я бежал по левой, более твёрдой стороне, и то было сложно.

Перед стартом попросил парней поделиться медалями, в сезоне ведь только у меня и Андрея Мельниченко наград не было. Но парни отказались, пришлось работать», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победителем гонки стал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 3.13,49. Вторым финишировал 24-летний Иван Горбунов.