Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов избежал дисквалификации за манёвр в финале спринта на ЧР

Большунов избежал дисквалификации за манёвр в финале спринта на ЧР
Комментарии

Трёхкратному олимпийскому чемпиону, чемпиону мира российскому лыжнику Александру Большунову вынесли устное предупреждение за помеху Ивану Горбунову в финишном коридоре.

Ранее сообщалось, что Республика Татарстан подала протест на результат гонки по причине того, что Большунов менял коридоры по время финиша, тем самым помешав Горбунову себя обойти.

Однако протест удовлетворён не был. Результаты спринта на Альфа-Банк чемпионате России остались без изменений.

Александр Большунов стал победителем гонки, преодолев дистанцию за 3.13,49. Вторым финишировал 24-летний Иван Горбунов с отставанием 0,11 секунды. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов (+0,96).

Материалы по теме
Устюгов: даже со своим лучшим самочувствием и подготовкой я проигрываю Большунову
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android