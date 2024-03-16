Большунов избежал дисквалификации за манёвр в финале спринта на ЧР

Трёхкратному олимпийскому чемпиону, чемпиону мира российскому лыжнику Александру Большунову вынесли устное предупреждение за помеху Ивану Горбунову в финишном коридоре.

Ранее сообщалось, что Республика Татарстан подала протест на результат гонки по причине того, что Большунов менял коридоры по время финиша, тем самым помешав Горбунову себя обойти.

Однако протест удовлетворён не был. Результаты спринта на Альфа-Банк чемпионате России остались без изменений.

Александр Большунов стал победителем гонки, преодолев дистанцию за 3.13,49. Вторым финишировал 24-летний Иван Горбунов с отставанием 0,11 секунды. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов (+0,96).