Устюгов: после пролога спринта голова закружилась и земля начала уходить из-под ног

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов проанализировал своё выступление в первой личной гонке чемпионата России – 2024. Напомним, Устюгов завоевал бронзу в коньковом спринте.

«Вот и закончился спринт, я очень рад, как никогда, спасибо большое, что болеете и переживаете. Местами было тяжело, местами было легко. В общем, сами всё видели.

После пролога долго не мог прийти в себя: голова закружилась, земля начала уходить из-под ног. Потом вроде всё нормализовалось. После полуфинала такая же ситуация была… Но ничего! Рад, что стал третьим.

Чемпионат России только начался, а я уже рад. Настроение у меня отличное, получаю удовольствие», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.