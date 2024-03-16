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Тренер женской сборной Норвегии подвёл итоги её работы на Кубке мира

Тренер женской сборной Норвегии подвёл итоги её работы на Кубке мира
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Тренер женской сборной Норвегии Стиг Руне Квин заявил, что они недовольны полученным результатом и придётся пересмотреть способы подготовки.

«Это не то, чего мы хотим, поэтому нам придётся тщательно оценить ситуацию и принять новые меры. Мы должны засучить рукава и приложить все усилия, чтобы в следующем году вернуться туда с большим количеством сильных лыжников, не только с одной Кристине. В любом случае это вещи, которые мы будем оценивать. Мы видим, что некоторые из наших спринтеров добились прогресса с точки зрения способностей, и тогда нам нужно оценить, стоит ли нам немного больше скорости и напористости в их тренировках перед чемпионатом мира в Тронхейме», — приводит слова Квина NRK.

Отметим, что, по словам тренера, разговоры с Шистад о присоединении её в сборную Норвегии уже давно ведутся. Квин надеется, что она будет в составе со следующего сезона.

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Ранее один из лидеров в мужских лыжных гонках Кубка мира Йоханнес Клебо высказался по поводу работы женской сборной.

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Напомним, 17 марта завершается Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024.

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