Олимпийскому чемпиону Рийберу придётся перенести операцию на мениске

Норвежский двоеборец, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Ярль Магнус Рийбер перенесёт операцию на мениске, а после этого будет восстанавливаться около шести месяцев.

«Здесь, в Тронхейме, мне сделали МРТ, и мне сразу же оказали огромную помощь. Потом мы узнали, что мениск повреждён и что в среду мне придётся лечь под нож. Это было своего рода шоком.

Я слышал, что это (восстановление. — Прим. «Чемпионата») где-то от четырёх недель до шести месяцев. Но я понимаю, что это довольно серьёзная проблема для мениска. Так что нужно просто держать пальцы скрещенными, но я реалист и могу сказать, что может потребуется ещё больше времени», — приводит слова Рийбера NRK.

Ранее также сообщалось, что у спортсмена есть проблемы с плечом.

Отметим, что двоеборец — один из сильнейших соперников для остальных. В свои 25 лет он уже одержал победу на четырёх Кубках мира и завоевал всё золото на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планнице.