Степанова: у нас в команде есть правило — отдавать трон, сегодня я отдала его Кулешовой

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете, 23-летняя российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала неудачное выступление в скиатлоне в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке. Напомним, спортсменка заняла 18-е место.

«Чемпионат России хоть и не главный старт сезона, Спартакиада прошла, как тут не выйти на гонку? Но сегодня я пошла пешком. Поняла это со второго подъёма, но какая разница? Я продолжала работать ради болельщиков, которые меня поддерживали. Все тонкости и секреты раскрывать не буду, об этом поговорим с тренером. Но мне было интересно поработать в самочувствии, когда я не в форме.

Для меня это было испытание, я рада, что доехала. Я очень рада за Алину Пеклецову, которая ворвалась в элиту лыжных гонок. У нас в команде есть небольшое правило – давайте отдавать трон. Сегодня я отдала его Анастасии Кулешовой. А ещё – рада за Лиду Горбунову, которая подтвердила свой статус и завоевала медаль», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».