Степанова о манёвре Большунова в спринте: на КМ бывает ещё более жёсткая борьба, и ничего

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете, 23-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась о мужской спринтерской гонке, в которой победу одержал Александр Большунов.

Сообщалось, что по итогам гонки Республика Татарстан подала протест на результат по причине того, что Большунов менял коридоры по время финиша, тем самым помешав Горбунову себя обойти.

Однако протест удовлетворён не был. Результаты спринта на Альфа-Банк чемпионате России остались без изменений.

«На Кубке мира мы часто видим и более жёсткую борьбу и никого не дисквалифицируют. Большунов был прав, он шёл впереди. Но Юрий Викторович подготовил ему перину на случай возможного поражения – вот, он болел, он не в форме. Да не надо искать оправдания, Саша – король лыж», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».