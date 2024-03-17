Степанова: Большунов некрасиво повёл себя в спринте с Горбуновым. Но ему всё прощается

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова пересмотрела свою позицию касательно манёвра Александра Большунова в финале конькового спринта на Альфа-Банк чемпионате России – 2024 в Малиновке.

Напомним, Большунов на финишной прямой победного для себя спринта создал помеху Ивану Горбунову, сменив коридор. Сборная Республики Татарстан подала протест, но судьи вынесли Александру лишь устное замечание. Ранее Степанова заявляла, что «Большунов был прав».

«Вот сейчас пересматриваю финиш, видно, что Большунов смещается и пытается подбить Горбунова. Он даже оглянулся на Горбунова — кто это слева? Не слишком красиво со стороны Большунова. Когда спортсмен не уверен в себе, он начинает исполнять такие пируэты. Жюри только устное предупреждение вынесло? Ну ему это всё прощается. Удивилась бы я, если бы его дисквалифицировали? Нет», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».