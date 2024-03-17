Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Степанова: Большунов некрасиво повёл себя в спринте с Горбуновым. Но ему всё прощается

Степанова: Большунов некрасиво повёл себя в спринте с Горбуновым. Но ему всё прощается
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова пересмотрела свою позицию касательно манёвра Александра Большунова в финале конькового спринта на Альфа-Банк чемпионате России – 2024 в Малиновке.

Напомним, Большунов на финишной прямой победного для себя спринта создал помеху Ивану Горбунову, сменив коридор. Сборная Республики Татарстан подала протест, но судьи вынесли Александру лишь устное замечание. Ранее Степанова заявляла, что «Большунов был прав».

«Вот сейчас пересматриваю финиш, видно, что Большунов смещается и пытается подбить Горбунова. Он даже оглянулся на Горбунова — кто это слева? Не слишком красиво со стороны Большунова. Когда спортсмен не уверен в себе, он начинает исполнять такие пируэты. Жюри только устное предупреждение вынесло? Ну ему это всё прощается. Удивилась бы я, если бы его дисквалифицировали? Нет», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Он человек вообще? Даже больной Большунов обыграл всех в спринте на чемпионате страны
Он человек вообще? Даже больной Большунов обыграл всех в спринте на чемпионате страны
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android