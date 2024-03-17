Большунов поделился впечатлениями от победы в скиатлоне на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о победе в скиатлоне в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке. По словам спортсмена, это была сложная гонка, так как у него плохо ехали лыжи и мешала погода.

«Сегодня сложная погода, особенно на классической части. Со старта лыжи как будто не поехали, на первых кругах накушался. Ребята отъезжали. Сначала не понимал, что с лыжами, но потом они сравнялись. Я просто офигел. На коньковой части всё уже встало на свои места. За три дня до старта ванну принимал с помощью чайника – воды горячей не было, пришлось кипятить, полтора часа наполняли. Полчаса полежал в такой ванне, а потом ещё часа полтора под одеялом накрытый был. Это была авантюра, я такой метод лечения ещё не применял, но риск себя оправдал», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, это 23-я победа подряд для Александра Большунова. Спортсмен не проигрывает с марта 2023 года.