Устюгов — об 11-м месте в скиатлоне: огорчился, когда Большунов рядом сел и обошёл

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в скиатлоне на Альфа-Банк чемпионате России – 2024, который проходит в Малиновке. Устюгов финишировал 11-м, при этом в начале гонки он предпринимал попытку уйти от основной группы.

«Дед в голове сегодня пытался коротить провода, но так и не замкнул (улыбается). Я пытался с самого старта держать темп, думал, ребята поддержат. Но на третьем круге огорчился, когда Большунов рядом сел и обошёл слева. На коньковой части я уже надёргался, сил не хватило. На финише ещё и Егор Митрошин обошёл, а я 10-м мог быть. Но ничего, всё нормально», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».