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Устюгов — о скиатлоне на ЧР: скажу прямо — трасса мягкая, палки проваливаются. Это у всех

Устюгов — о скиатлоне на ЧР: скажу прямо — трасса мягкая, палки проваливаются. Это у всех
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов проанализировал своё выступление в скиатлоне на Альфа-Банк чемпионате России – 2024 (11-е место).

«Всем большой привет! Ну что, как вам гонка? Понравилось ли? Фух, у меня всё нормально, почти не расстроился, но, честно скажу, ожидал от себя немного большего сегодня. Чего-то не хватило… Чего не хватило? Не знаю. Мозгов, может, сегодня не хватило (смеётся). А так, не буду отмазываться, скажу прямо – не получил сегодня удовольствия от гонки, трасса мягкая, когда начинаешь включаться, пробуешь себя разматывать, то палки проваливаются, особенно в коньковой части. Но это не только у меня, это у всех. Я малость подофигел, но вы сами, наверное, всё видели», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.

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