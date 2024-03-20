Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины: во сколько командный спринт, где смотреть

Сегодня, 20 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится женский командный спринт в классическом стиле в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало квалификации — в 10:00 мск. Финал — в 11:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

Командный спринт. Женщины.