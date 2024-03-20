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Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины: во сколько командный спринт, где смотреть

Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины: во сколько командный спринт, где смотреть
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Сегодня, 20 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится женский командный спринт в классическом стиле в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало квалификации — в 10:00 мск. Финал — в 11:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация
20 марта 2024, среда. 10:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
20 марта 2024, среда. 11:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Командный спринт. Женщины.

  • Олимпийская чемпионка Вероника Степанова побежит вместе с Марией Истоминой за Архангельскую область.
  • Дарья Непряева и Лидия Горбунова будут представлять команду Республики Татарстан-1.
  • За команду Тюменской области побегут олимпийская чемпионка в командной эстафете Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина.
  • Занявшая второе место в вчерашней гонке классическим стилем Анастасия Фалеева будет представлять первую команду Санкт-Петербурга вместе с Евгенией Крупицкой.
  • Двукратная чемпионка России — 2024 Анастасия Кулешова побежит командный спринт за команду Республики Мордовия вместе с Екатериной Никитиной.
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