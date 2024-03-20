Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины: во сколько командный спринт, где смотреть
Сегодня, 20 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится женский командный спринт в классическом стиле в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало квалификации — в 10:00 мск. Финал — в 11:30 мск.
В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Командный спринт. Женщины.
- Олимпийская чемпионка Вероника Степанова побежит вместе с Марией Истоминой за Архангельскую область.
- Дарья Непряева и Лидия Горбунова будут представлять команду Республики Татарстан-1.
- За команду Тюменской области побегут олимпийская чемпионка в командной эстафете Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина.
- Занявшая второе место в вчерашней гонке классическим стилем Анастасия Фалеева будет представлять первую команду Санкт-Петербурга вместе с Евгенией Крупицкой.
- Двукратная чемпионка России — 2024 Анастасия Кулешова побежит командный спринт за команду Республики Мордовия вместе с Екатериной Никитиной.
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