Чемпионат России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько командный спринт, где смотреть
Сегодня, 20 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится мужской командный спринт в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало квалификации — в 10:30 мск. Финал — в 12:00 мск.
В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Командный спринт. Мужчины.
- За команду Архангельской области-1 побегут трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв.
- За команду Архангельской области-2 заявлены двукратный призёр Олимпиады в Пекине Александр Терентьев и олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин.
- Команду Тюменской области будут представлять серебряный призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин и олимпийский чемпион в командной эстафете Денис Спицов.
- Также в гонке примут участие победитель вчерашней гонки классическим стилем Ермил Вокуев и Илья Семиков. Они выступают за команду Республики Коми.
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