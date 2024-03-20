Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпионат России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько командный спринт, где смотреть

Чемпионат России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько командный спринт, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится мужской командный спринт в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало квалификации — в 10:30 мск. Финал — в 12:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация
20 марта 2024, среда. 10:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
20 марта 2024, среда. 12:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Командный спринт. Мужчины.

  • За команду Архангельской области-1 побегут трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв.
  • За команду Архангельской области-2 заявлены двукратный призёр Олимпиады в Пекине Александр Терентьев и олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин.
  • Команду Тюменской области будут представлять серебряный призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин и олимпийский чемпион в командной эстафете Денис Спицов.
  • Также в гонке примут участие победитель вчерашней гонки классическим стилем Ермил Вокуев и Илья Семиков. Они выступают за команду Республики Коми.
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android