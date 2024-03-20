Наталья и Мария Крамаренко выиграли квалификацию женского командного спринта на ЧР

Сегодня, 20 марта, состоялась квалификация женского командного спринта в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024, который проходит в Малиновке (Архангельская область).

Первое время по результатам пролога показала сборная Свердловской области (Мария и Наталья Крамаренко). Суммарно спортсменки преодолели дистанцию за 7.13,69 секунды. На втором месте лыжницы из команды Архангельской области (Мария Истомина и Вероника Степанова), третье место в квалификации женского командного спринта заняла команда Москвы (Екатерина Евтягина и Алёна Баранова).

15 лучших команд по итогам квалификации прошли в финал. Начало финальной гонки запланировано на 11:30 мск.

В прямом эфире соревнования показывает телеканал «Матч ТВ».