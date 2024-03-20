Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья и Мария Крамаренко выиграли квалификацию женского командного спринта на ЧР

Наталья и Мария Крамаренко выиграли квалификацию женского командного спринта на ЧР
Комментарии

Сегодня, 20 марта, состоялась квалификация женского командного спринта в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024, который проходит в Малиновке (Архангельская область).

Первое время по результатам пролога показала сборная Свердловской области (Мария и Наталья Крамаренко). Суммарно спортсменки преодолели дистанцию за 7.13,69 секунды. На втором месте лыжницы из команды Архангельской области (Мария Истомина и Вероника Степанова), третье место в квалификации женского командного спринта заняла команда Москвы (Екатерина Евтягина и Алёна Баранова).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация
20 марта 2024, среда. 10:00 МСК
Окончено

15 лучших команд по итогам квалификации прошли в финал. Начало финальной гонки запланировано на 11:30 мск.

В прямом эфире соревнования показывает телеканал «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android