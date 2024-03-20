Лыжник Виртанен — о мировом рекорде по километрам за 24 часа: никто не сделает это снова

Финский лыжник Теему Виртанен, который вчера, 19 марта, установил мировой рекорд по количеству километров, пройденных за 24 часа (475, 88 км при предыдущем рекорде 472, 07 км соответственно), поделился эмоциями от гонки.

«Я знал, что погода была благоприятной, и я знал свою физическую форму. Я знал, что это был мой последний шанс попробовать. Я так нервничал. Мне удалось подтолкнуть себя немного выше, хотя иногда это было сложно. В первую очередь это была умственная битва», — приводит слова Виртанена YLE News.

Кроме того, Виртанен добавил, что другим лыжникам будет трудно побить его рекорд, так как «никто из моего возраста никогда не сделает этого, я знаю это». Напомним, Виртанену недавно исполнилось 56 лет.