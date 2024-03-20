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Большунов и Коростелёв одержали победу в командном спринте на чемпионате России

Большунов и Коростелёв одержали победу в командном спринте на чемпионате России
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Сегодня, 20 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялся мужской командный спринт классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Победу в этой гонке одержали лыжники первой команды Архангельской области Савелий Коростелёв и Александр Большунов.

Второе место заняла первая команда Республики Коми, в составе которой выступили Илья Семиков и Ермил Вокуев. Третьими стали лыжники Иван Горбунов и Сергей Ардашев, представляющие команду Республики Татарстан.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Командный спринт, классический стиль. Мужчины. Финал.

1. Архангельская область — 1 (Савелий Коростелёв, Александр Большунов) — 18.10,5.
2. Республика Коми — 1 (Илья Семиков, Ермил Вокуев) — отставание 4,6 секунды.
3. Республика Татарстан — 1 (Иван Горбунов, Сергей Ардашев) +7,9.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
20 марта 2024, среда. 12:00 МСК
Окончено
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