Большунов прокомментировал победу в командном спринте на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о победе в командном спринте классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке и рассказал о своём состоянии. Большунов выступал в этой гонке в паре с лыжником Савелием Коростелёвым.

«Раз выиграли, то относительно в порядке здоровье. Конечно, не то самочувствие, ну ладно. Теперь надо добегать чемпионат России и чуть-чуть отдохнуть. Плана никакого не было, тут загадывать смысла нет. Понятно было после первого этапа, что придётся работать все три этапа на максимум. На последнем этапе бежали вместе с Ермилом, но мне удалось отъехать немного», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

Командный спринт, классический стиль. Мужчины. Финал.

1. Архангельская область — 1 (Савелий Коростелёв, Александр Большунов) — 18.10,5.

2. Республика Коми — 1 (Илья Семиков, Ермил Вокуев) — отставание 4,6 секунды.

3. Республика Татарстан — 1 (Иван Горбунов, Сергей Ардашев) +7,9.