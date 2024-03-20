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Савелий Коростелёв пропустит гонку на 50 км на чемпионате России

Савелий Коростелёв пропустит гонку на 50 км на чемпионате России
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Российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий команду Архангельской области, сообщил, что не выступит в масс-старте на 50 км свободным стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке.

«Полтинник не побегу, но готов бежать любой этап в эстафете. Мне всё равно какой», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, мужская гонка на 50 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам — 2024 состоится 24 марта. проведение мужской эстафеты запланировано на 22 марта. Сегодня, 20 марта, Коростелёв одержал победу в командном спринте классическим стилем в паре с лыжником Александром Большуновым. Второе место заняла первая команда Республики Коми, в составе которой выступили Илья Семиков и Ермил Вокуев. Третьими стали лыжники Иван Горбунов и Сергей Ардашев, представляющие команду Республики Татарстан.

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