Вокуев: Большунов всё контролировал. Он понял, что мои лыжи хуже едут, и знал, где обойти

Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду Республики Коми, прокомментировал выступление в командном спринте классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке и рассказал о борьбе с Александром Большуновым. Вокуев в паре с Ильёй Семиковым заняли второе место в этой гонке.

«Александр Большунов сегодня всё контролировал. Когда мы пошли свой первый этап, он понял, что у меня лыжи чуть похуже едут. Он точно знал, где выкатить, где обойти и убежать. Когда была последняя передача, уже было понимание, что нас никто не догонит и разбираться будем между собой. Наша сервис-бригада сегодня сработала неидеально. Не знаю, что сказалось на них после вчерашнего дня, но и девушки жаловались на скольжение. Думаю, что они сделают поправки и на эстафету мы выйдем с лучшими лыжами. Коррективы в подготовку лыж вносить уже было поздно, я только чуть крепления назад сдвинул, чтобы держание было чуть лучше.

Я немного отвык от спринтерских гонок, мне пролог дался очень тяжело – я проиграл 10 секунд. Но с каждым ускорением было всё легче и легче. Расстроился ли из-за серебра? Нет. Каждая медаль значима, мы с Ильёй Семиковым сработали хорошо, ведь сильных соперников было очень много. Для нас второе место – очень достойно. С Ильёй не удалось нормально пообщаться до гонки, так как мы живём в разных коттеджах. Я к нему уже перед стартом подошёл и сказал, что лыжи работают не лучшим образом, если что, прости меня», — сказал Вокуев в эфире «Матч ТВ».