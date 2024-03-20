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«У Большунова 20-е золото ЧР, у Коростелёва первое. Класс!» Губерниев — об итогах спринта

«У Большунова 20-е золото ЧР, у Коростелёва первое. Класс!» Губерниев — об итогах спринта
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и двукратного чемпиона мира среди юниоров Савелия Коростелёва в сегодняшней гонке в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Малиновке (Архангельская область). Напомним, команда Архангельской области — 1, за которую выступали Большунов и Коростелёв, заняла первое место, выиграв 4,7 секунды у второго места, восемь секунд — у третьего.

«А вот Большунов сегодня молодец!!! 20 золотых медалей ЧР!!! А у Савелия Коростелёва первая победа по взрослым!!! Класс!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
20 марта 2024, среда. 12:00 МСК
Окончено

Напомним, вчера Александр Большунов проиграл первую гонку с марта 2023 года. Кроме того, спортсмен сенсационно даже не попал в призы. Первое место занял Ермил Вокуев, не входящий в состав сборной России.

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