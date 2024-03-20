Губерниев: ФЛГР не хочет показывать награждение, поэтому страна не знает чемпионов в лицо

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от показа награждения победителей и призёров в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024, который с 16 по 24 марта проходит в Малиновке (Архангельская область).

«А награждение лыжников мы не показываем, так как оно проводится через 30-60 минут после финиша!!! В трансляцию всё это никогда не попадает, ибо ФЛГР так решает… И счастливые лица чемпионов и примеров страна совсем не видит…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня в мужском командном спринте классическим стилем победу одержали лыжники первой команды Архангельской области Савелий Коростелёв и Александр Большунов. В женском командном спринте сильнее всех также оказалась сборная Архангельской области в составе Марии Истоминой и Вероники Степановой.