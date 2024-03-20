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Стало известно о состоянии лыжницы Игнатьевой, потерявшей сознание на чемпионате России

Стало известно о состоянии лыжницы Игнатьевой, потерявшей сознание на чемпионате России
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Главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа-Югра Сергей Турышев рассказал о состоянии здоровья лыжницы Анастасии Игнатьевой, которая потеряла сознание после финиша командного спринта на Альфа-Банк чемпионате России – 2024 в Малиновке (Архангельская область).

«У Насти случился глюколитический шок, когда уровень глюкозы в крови резко падает. Причина – не успела восстановиться после классической разделки. Врачи быстро привели её в сознание и эвакуировали в бокс. Сделали ЭКГ – всё в порядке. Я уже пообщался со спортсменкой, она отлежалась и уже сходила на обед», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, ранее спортсменка завершила дистанцию и упала, на короткое время потеряв сознание. Медики эвакуировали Игнатьеву в боксы, но госпитализация югорской лыжнице не потребовалась.

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