«Серёга, вперёд». Болельщики подарили лыжнику Устюгову плакат с лосем

Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира 2017 года, российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал фото, на котором нарисован лось. Плакат с рисунком спортсмену подарили болельщики на проходящем в Малиновке Альфа-Банк чемпионате России по лыжным гонкам — 2024.

На фотографии, которую он выложил в собственный телеграм-канал, Устюгов улыбается и позирует с надписью «Серёга, вперёд».

Сергей Устюгов финишировал на 11-м месте в скиатлоне на чемпионате России. В начале гонки лыжник предпринимал попытку уйти от основной группы, но она не увенчалась успехом. Затем спортсмен подчеркнул, что трасса для соревнований мягкая, у всех проваливаются палки.

ЧР по лыжным гонкам завершится 24 марта мужским марафоном.