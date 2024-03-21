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«Серёга, вперёд». Болельщики подарили лыжнику Устюгову плакат с лосем

«Серёга, вперёд». Болельщики подарили лыжнику Устюгову плакат с лосем
Сергей Устюгов
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Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира 2017 года, российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал фото, на котором нарисован лось. Плакат с рисунком спортсмену подарили болельщики на проходящем в Малиновке Альфа-Банк чемпионате России по лыжным гонкам — 2024.

На фотографии, которую он выложил в собственный телеграм-канал, Устюгов улыбается и позирует с надписью «Серёга, вперёд».

Сергей Устюгов финишировал на 11-м месте в скиатлоне на чемпионате России. В начале гонки лыжник предпринимал попытку уйти от основной группы, но она не увенчалась успехом. Затем спортсмен подчеркнул, что трасса для соревнований мягкая, у всех проваливаются палки.

ЧР по лыжным гонкам завершится 24 марта мужским марафоном.

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

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