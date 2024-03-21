Юлия Ступак: для классного отдыха алкоголь мне совершенно не нужен!

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась воспоминаниями из юности.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

«Угадай место с первой секунды. Через это забор мы сбегали ночью в клуб, когда нам было по 15. После всех соревнований, конечно. То, как мы умели сочетать тяжёлую пахоту и классный отдых, — мастерство, которое я проношу через года (эмодзи «смех до слёз»). Алкоголь не пили, кстати. Мне и сейчас для классного отдыха он совершенно не нужен! Мне хорошо и весело без подмены чувств!» — написала Ступак в своих социальных сетях.

29-летняя Ступак, помимо эстафетного золота с Олимпиады-2022, имеет в своём активе три бронзовые награды с ОИ, а также серебро и две бронзы с чемпионатов мира. За время карьеры лыжница успела сделать перерыв и стать мамой.