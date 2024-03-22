Пеклецова: на первом этапе эстафеты работала на максимум, задача была приехать с лидерами

Российская лыжница Алина Пеклецова, представляющая команду Архангельской области, высказалась о выступлении на первом этапе женской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Спортсменка передала эстафету второй.

«Первый этап, как обычно у девушек и бывает, получился очень скоростным, никто нигде не отсиживался. Я работала на максимум. Моей задачей было приехать со всеми лидерами, чтобы остальным спортсменкам нашей команды было легче. Если бы я решала, какой этап бежать, я выбрала бы третий. Но это тренерское решение. Как сказали, так и бежим», — сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».

В составе сборной Архангельской области в этой гонке выступают Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова.