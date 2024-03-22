Горбунова: ноги затекли, использовала технику Крупицкой со спуска. Больше не буду

Российская лыжница Лидия Горбунова, представляющая команду Республики Татарстан, прокомментировала выступление на втором этапе женской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке. Спортсменка передала эстафету четвёртой.

«Я, конечно, очень хотела поддержать команду. Мы хотели бороться за самые высокие места, но изначально не всё пошло по плану. Видимо, у Насти Доценко лыжи не сработали. Когда бежали на Спартакиаде в Тюмени, я устала, а сегодня ещё кружочек бы. У меня лыжи прекрасно работали, но ноги затекли, пришлось использовать технику Евгении Крупицкой со спуска. Больше так делать никогда не буду», — сказала Горбунова в эфире «Матч ТВ».

За команду Татарстана в этой гонке выступают Анастасия Доценко, Лидия Горбунова, Ирина Ибрагимова и Дарья Непряева.