Лыжник молодёжной группы сборной России Павел Соловьёв выиграл Мурманский марафон

Сегодня, 30 марта, состоялся Мурманский лыжный марафон у мужчин. Победу в нём одержал лыжник молодёжной группы сборной России Павел Соловьёв, который преодолел дистанцию, которую спортсмены бежали свободным стилем, за 2 часа 14 минут и 7 секунд.

Второе место в гонке занял Андрей Кузнецов. Спортсмен уступил победителю гонки 0,1 секунды. Замкнул тройку лидеров Роман Етлёнов, который проиграл Соловьёву две секунды.

Отметим, что шестое место в марафоне занял Ермил Вокуев, двукратный победитель чемпионата России. Восьмым к финишу пришёл серебряный призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин, 13-м стал олимпийский чемпион Денис Спицов.

В этом году Мурманский марафон проходит в 50-й раз. В мужской гонке принимали участие 1224 человека.