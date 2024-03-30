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Лыжник молодёжной группы сборной России Павел Соловьёв выиграл Мурманский марафон

Лыжник молодёжной группы сборной России Павел Соловьёв выиграл Мурманский марафон
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Сегодня, 30 марта, состоялся Мурманский лыжный марафон у мужчин. Победу в нём одержал лыжник молодёжной группы сборной России Павел Соловьёв, который преодолел дистанцию, которую спортсмены бежали свободным стилем, за 2 часа 14 минут и 7 секунд.

Второе место в гонке занял Андрей Кузнецов. Спортсмен уступил победителю гонки 0,1 секунды. Замкнул тройку лидеров Роман Етлёнов, который проиграл Соловьёву две секунды.

Отметим, что шестое место в марафоне занял Ермил Вокуев, двукратный победитель чемпионата России. Восьмым к финишу пришёл серебряный призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин, 13-м стал олимпийский чемпион Денис Спицов.

В этом году Мурманский марафон проходит в 50-й раз. В мужской гонке принимали участие 1224 человека.

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