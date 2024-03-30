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Софи Локли не получила медаль чемпионата Норвегии из-за принадлежности к федерации США

Софи Локли не получила медаль чемпионата Норвегии из-за принадлежности к федерации США
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Американская лыжница Софи Локли, которая на прошлой неделе стала второй в разделке на 30 км на чемпионате Норвегии, не получила медаль турнира. Несмотря на то что спортсменка имеет гражданство Норвегии и постоянно живёт в Осло, главным фактором её участия в соревнованиях вне зачёта стала принадлежность к национальной федерации США. Об этом сообщает NRK.

Золото соревнований осталось за четырёхкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира Терезе Йохауг, а серебро в гонке вместо Локли получила Магни Смедос, которая проиграла победительнице 2 минуты 51,3 секунды и ранее была третьей. Замкнула тройку лидеров в марафоне на национальном первенстве Астрид Эйре Слинн, которая пришла к финишу четвёртой.

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