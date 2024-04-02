«Неимоверная сила». Лыжница Королёва оценила Александра Большунова и его победную серию

Лыжница сборной Беларуси Анна Королёва восхитилась выступлением россиянина Александра Большунова в текущем сезоне (он выиграл 23 личные гонки подряд на внутрироссийских стартах).

«Победная серия Большунова, конечно, впечатляет! Я понимаю, насколько это вообще другой уровень. Даже выходить на старт на всех гонках – это уже круто, а выигрывать всё подряд – неимоверная сила. Уверена, что и на международных стартах он боролся бы только за победу. Неважно, какой там будет снег и соперники. Он за день до гонки выйдет, привыкнет к снегу, а потом выиграет. Для спортсмена такого уровня не будет проблемой приспособиться к любым условиям. Он на наших глазах в нынешнем сезоне писал историю, ничего подобного в мировых лыжах просто не было», — сказала Королёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.