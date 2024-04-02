Белорусская лыжница Королёва назвала самую дружелюбную и общительную соперницу из России

Лыжница сборной Беларуси Анна Королёва раскрыла, как на российских стартах её принимают отечественные спортсменки. Королёва уже несколько сезонов приезжает соревноваться в Россию из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«На самом деле, есть российские спортсменки, которые демонстративно даже не здороваются. Мне это не понятно, но выглядит забавно (улыбается). Я говорю о некоторых из сильнейших лыжниц России. Но радует, что не все лидеры себя так ведут, это очень приятно. А среди молодых российских лыжниц тоже есть дружелюбные и общительные девчонки. Но самая доброжелательная и общительная – Вероника Степанова», — сказала Королёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.