«Даже мысли не возникало». Лыжница Королёва объяснила, почему не будет менять гражданство
Поделиться
Лидер женской сборной Беларуси по лыжным гонкам Анна Королёва ответила, возникают ли у неё мысли о смене спортивного гражданства на фоне международного бана.
«У меня даже мысли о смене гражданства не возникало. Мне нравится работать с моим тренером, которая знает меня с самого детства и проповедует индивидуальный подход. Я хочу и дальше работать с Инной Васильевной. На момент отстранения я на Кубке мира в топ-30 не попадала. О какой смене гражданства может идти речь? Зачем? Мы будем набираться опыта и расти на российских соревнованиях. Рано или поздно всё закончится, нас вновь допустят до международных стартов», — сказала 25-летняя Королёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Комментарии
- 2 апреля 2024
-
10:18
-
09:33
-
09:29
-
09:22
-
07:40
-
07:05
-
06:47
-
06:40
- 1 апреля 2024
-
11:26
- 31 марта 2024
-
17:17
-
14:26
-
14:25
-
11:32
- 30 марта 2024
-
18:40
-
16:01
-
13:53
-
13:31
-
10:42
-
09:24
- 29 марта 2024
-
23:01
-
19:50
-
19:35
-
17:53
-
17:38
-
16:24
-
14:49
-
12:33
- 28 марта 2024
-
23:20
-
21:58
-
12:55
-
12:30
-
11:55
- 27 марта 2024
-
21:52
-
09:55
-
09:38