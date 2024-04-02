«Даже мысли не возникало». Лыжница Королёва объяснила, почему не будет менять гражданство

Лидер женской сборной Беларуси по лыжным гонкам Анна Королёва ответила, возникают ли у неё мысли о смене спортивного гражданства на фоне международного бана.

«У меня даже мысли о смене гражданства не возникало. Мне нравится работать с моим тренером, которая знает меня с самого детства и проповедует индивидуальный подход. Я хочу и дальше работать с Инной Васильевной. На момент отстранения я на Кубке мира в топ-30 не попадала. О какой смене гражданства может идти речь? Зачем? Мы будем набираться опыта и расти на российских соревнованиях. Рано или поздно всё закончится, нас вновь допустят до международных стартов», — сказала 25-летняя Королёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.