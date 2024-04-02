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Мария Истомина выиграла квалификацию спринта свободным стилем на этапе КР в Кировске

Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоялась квалификация женского спринта свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Лучшей в прологе стала лыжница Мария Истомина.

Второе место в квалификации заняла лидер общего зачёта Кубка России Вероника Степанова, отставшая от лидера на 1,43 секунды. Третьей стала представительница команды Республики Татарстан Христина Мацокина.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация

1. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край) — 3.25,01.

2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 1,43 секунды.

3. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +5,56.