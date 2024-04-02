Вяльбе — о трассе на этапе КР в Кировске: даже сама бы пробежала гонки

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о трассе в Кировске, на которой проходят гонки седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

«Часочек покаталась. Трасса сделана хорошо. Я прошла три спринтерских кружочка, прошла «пятёрку». Мне кажется, даже сама бы пробежала гонки», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 2 апреля, в рамках этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область) проходят спринтерские гонки свободным стилем. Ранее квалификацию в женских соревнованиях выиграла лыжница из Архангельской области Мария Истомина. В эти минуты проходит квалификация мужского спринта. Седьмой этап Кубка России в Кировске завершится 7 апреля.