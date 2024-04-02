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Александр Большунов не прошёл в финал спринта на этапе Кубка России в Кировске

Александр Большунов не прошёл в финал спринта на этапе Кубка России в Кировске
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске. Спортсмен занял третье место в первом полуфинале и не смог отобраться в финальный забег по результату.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал, состав

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан).
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).
3. Сергей Забалуев (Республика Татарстан).
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
5. Сергей Волков (Республика Татарстан).
6. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край).

Седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам в Кировске завершится 7 апреля.

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