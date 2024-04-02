Большунов — о невыходе в финал спринта: на ЧР пробежал с болезнью, а теперь сказывается

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о своём невыходе в финал спринта свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске.

«Если ждут меня в финалах, значит, дождутся. Самочувствие такое. На чемпионате России пробежал с болезнью, а теперь сказывается. Видимо, чуть-чуть перегрузил организм, поэтому даже в прологе на 600 метрах был 60-м, наверное (улыбается), хотя бежал в полную силу. Ничего не мог сделать, но вроде прошёл. Дальше было чуть лучше, но самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. Посмотрим, дальше, может, чуть получше будет. Это было бы хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии – нормально», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, спортсмен занял третье место в первом полуфинале и не смог отобраться в финальный забег по результату.