Дарья Непряева: после квалификации спринта думала сняться с тура

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая команду Республики Татарстан, прокомментировала выступление в спринте свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске. Спортсменка заняла третье место.

«Насыщенный сезон, хочется добегать все гонки. Здесь очень интересный мини-тур с увлекательными гонками, которые мне в принципе подходят. Поэтому я так и рискнула. Конечно, после квалификации думала, что подойду и скажу: «Давайте снимемся с тура, потому что я просто не могу перебирать ногами». Но потом решила посмотреть, что будет в забегах. Я очень рада, что не стала говорить, что хочу сняться с тура и не бежать. Так сложилось, что я сегодня третья», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.