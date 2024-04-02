Истомина — о пятом месте в спринте на этапе КР: мне не хватает спринтерского опыта

Российская лыжница Мария Истомина, представляющая команду Архангельской области, прокомментировала выступление в спринте свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске. Спортсменка заняла пятое место.

«У меня не получился старт что в финале, что в 1/2, в квалификации. Для меня было важно уйти хорошо со старта и занять выгодную позицию. В финале у меня вообще не получился старт, я очень поздно ушла. Потом пришлось выбираться. Я зацеплялась с кем-то за лыжи, и у меня не получилось отработать так, как я хотела. На финише я постаралась выйти и сделать всё, что возможно, но получилось так, как получилось. Видимо, у меня не хватило сил додержать третью позицию.

Юрий Викторович говорил, чтобы я не забыла про спуск и садилась прямо в спину, не раскрывалась. Многие тренеры говорят своим спортсменам, как лучше провести гонку. Юрий Викторович вёл меня по трассе и наверху подъёма подсказал, что нужно обходить с одной стороны. Я прошла с другой, но, видимо, нужно было слушать его. Я побоялась, что неправильно пройду поворот и просто снесу девочек. Мне не хватает спринтерского опыта», — передаёт слова Истоминой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.