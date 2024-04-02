Горбунов — о 2-м месте в спринте: медаль есть и есть к чему стремиться на следующий год

Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий команду Республики Татарстан, прокомментировал своё выступление в спринте свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Напомним, спортсмен занял второе место.

«Я очень сильно потратился на забегах. Всегда лидировал, натягивал. Уже чувствовал, что, наверное, не надо было так сильно упираться в забегах ранее. На финал я уже вышел на морально-волевых. По личному результату: медаль есть и есть к чему стремиться на следующий год. Спасибо команде, моему тренеру Олегу Орестовичу Перевозчикову, личному тренеру Александру Степановичу и нашему президенту федерации (Республики Татарстан. — Прим. «Чемпионата»), который нас поддерживает очень сильно.

Рад, что у нашей команды сегодня три медали. Дарья Непряева тоже третья, и ребята в финале бежали», — передаёт слова Горбунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лучшим в финальном забеге стал лыжник Сергей Ардашев из команды Республики Татарстан. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.52,94. Иван Горбунов уступил лидеру 0,44 секунды. Третьим в финальном забеге стал лыжник из команды Хабаровского края Дмитрий Пузанов.